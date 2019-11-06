Обнародовано видео стрельбы в Харькове

Харьковская полиция обнародовала видео стрельбы в городе, которая произошла вечером во вторник, 5 ноября, по улице Валентиновская. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

На видео видно место стрельбы - парковка, и слышно несколько выстрелов. По данным полиции, в результате перестрелки в больницу с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги госпитализировали 30-летнего мужчину. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

"Сейчас в Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия", - отметили в полиции.

Очевидцы рассказали, что перестрелка стала следствием конфликта возле спортивного клуба. В результате происшествия был поврежден автомобиль Mitsubishi. Полиция квалифицировала случай как за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК).

Напомним, в конце октября в Харькове произошла перестрелка на ул. Клочковской. В результате инцидента погиб свидетель по делу Вороненкова, также был госпитализирован еще один мужчина.