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Обмінники виставили свіжий курс: скільки коштують долар та євро в Україні

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України наприкінці тижня стабілізувався. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 червня середній курс долара по Україні становив 37,35 гривень. Курс євро - 41,05 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,35 гривні.

Офіційний курс долара НБУ було зафіксовано з 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 23 червня становить 40,1852 гривні за євро (+0,2358 гривні).

Ситуація на ринку

Як зазначив член Ради НБУ Богдан Данилишин, на міжбанківському валютному ринку спостерігалося помітне збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі незначного скорочення її пропозиції.

Минулого тижня це зумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до 436 млн доларів (порівняно з 278 млн доларів тижнем раніше).

"При цьому хоча дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами і скоротився у квітні, проте залишається суттєвим чинником тиску на обмінний курс гривні", - вважає Данилишин.

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривні до мінімуму з червня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

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