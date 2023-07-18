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Обмінники виставили свіжі курси: скільки коштують долар та євро

Фото: долар в обмінниках трохи подешевшав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України станом на ранок 18 липня знизився на кілька копійок. Водночас євро, навпаки, дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 липня середній курс долара в банках опустився на чотири копійки, американська валюта продається по 37,33 гривень. Курс євро піднявся ще на 7 копійок - до 41,87 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривень, євро - по 41,26 гривень. Долар продають по 37,26 гривень, євро - по 41,70 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 18 липня становить 41,0812 гривень за євро (+0,0329 гривень).

Зазначимо, європейська валюта продовжує дорожчати і кілька днів поспіль оновлює історичні максимуми. Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Нагадаємо, раніше дослідження компанії Info Sapiens показало, що українці стали більше побоюватися підвищення цін та курсу долара.

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