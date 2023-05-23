Обмінники виставили новий курс: скільки коштують долар і євро

Середній курс долара по Україні зріс на 5 копійок до 37,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,95 гривень за євро.

При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,10 гривень, євро 40,25 гривень.

При цьому офіційний фіксований курс не змінюється з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Найближчим часом курс не зміниться, хоч НБУ готує програму лібералізації валютного ринку. Зобов'язання НБУ прописано у Меморандумі з МВФ.

Водночас, офіційний курс євро на 22 травня становить 39,5691 гривень за євро (-0,0292 гривень).

Нагадаємо, в Україні діють жорсткі валютні обмеження, завдяки яким ситуація на валютному ринку є відносно стабільною. Однак, як зазначають у НБУ, це не може бути приводом для надмірного оптимізму, оскільки війна триває.