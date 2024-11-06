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Обмінники виставили нові курси валют: скільки коштують долар та євро

Україна, Середа 06 листопада 2024 10:01
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Обмінники виставили нові курси валют: скільки коштують долар та євро Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 6 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 44,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,47 грн/долар (купівля-продаж) – зростання 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль і піднявся до максимуму з кінця вересня.

Офіційний курс на 6 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4375 грн за 1 долар (+0,0421 грн).

Курс євро становитиме 45,1503 гривень за 1 євро (+0,0086 грн).

Ситуація на ринку

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може призвести до скорочення допомоги Україні. "Політика Штатів буде внутрішньо орієнтованою, тому він (Трамп, – ред.) може зменшити присутність у Європі та закликати країни-учасниці ЄС самостійно підтримувати Україну", – сказав у коментарі фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, подальша фінансова стабільність України багато в чому залежить від виборів у Сполучених Штатах.

Аналітик закликав залишатися оптимістами, "адже між Україною та США є домовленості".

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