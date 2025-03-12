Обменники против банков: где выгоднее и безопаснее покупать доллары

Вопрос выгодного обмена валюты остается актуальным для многих. Выбор между банками и обменниками зависит от ваших приоритетов: безопасность, выгодный курс или удобство. Сейчас выгодный курс может быть как в банках, так и в обменниках, но в обоих случаях существуют определенные риски, которые следует учитывать.

О том, где больше преимуществ при обмене валют - в банке или обменнике, –читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Где больше рисков при обмене валюты

Один из главных рисков - возможность получить фальшивые купюры. К сожалению, доказать факт подделки очень сложно, особенно если купюра не имеет номер или других идентификационных признаков, рассказывает РБК-Украина глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. По его словам, даже если вы обнаружите, что купюра фальшивая, обменник или банк могут просто развести руками, поскольку нет механизма для подтверждения источника ее происхождения.

"Это не значит, что фальшивые купюры - массовое явление, но такие случаи случаются. Иногда это вопрос не только руководства банка или обменника, но и отдельных кассиров, которые могут быть причастны к подделкам", – объясняет Кушнирук.

Эксперт добавляет, что доллары чаще подделывают, чем евро. Кушнирук рекомендует внимательно проверять купюры на наличие признаков подделки, даже если вы покупаете валюту в банке. Также он напоминает, что перед поездкой в Европу выгоднее покупать евро в Украине, чтобы избежать невыгодного курса при обмене долларов на месте.

"Если вы хотите сохранить средства, можно рассмотреть покупку монетарного золота. Однако и здесь есть риски: золото также могут подделывать. Надежнее всего покупать его в национальных банках, где контроль качества выше", – отмечает он.

Директор Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило все же считает, что обмен валюты в банке является более безопасным по многим причинам. Во-первых, банки имеют строгие процедуры проверки банкнот, поэтому, по его словам, риск получить поддельную или поврежденную купюру значительно ниже. Во-вторых, физическая безопасность в банке также выше: вероятность противоправных действий в банковском отделении минимальна по сравнению с обменниками.

"Кроме того, в банках существует четкий контроль за наличием валюты. Если она есть в кассе, вы с большей вероятностью сможете ее приобрести. В отличие от обменников, где часто практикуют манипуляции: кому-то продают, кому-то нет, а при большом спросе валюту могут даже придерживать", – подчеркивает он.

Ярослав Жалило объясняет, даже если у вас есть чек, доказать, что именно эту купюру вам продали, очень сложно. Банки работают по кассовому принципу: когда они получают новую валюту, ее нумерация фиксируется, но при продаже клиенту эти данные обычно не сохраняются. Поэтому, даже если вы обнаружите подделку, шансы на возмещение минимальны.

Где более выгодный курс

Борис Кушнирук утверждает, что разница между покупкой и продажей валюты (спред) чаще лучше в обменниках, но с этим не соглашается Ярослав Жалило, который говорит, что в обменниках курс наоборот выше, поскольку они добавляют собственную наценку.

"Однако даже в банках спред (разница между курсом покупки и продажи - ред.) может быть выше, чем в некоторых обменниках. Однако в банках он может быть выгоднее, потому что обменники часто работают по агентским соглашениям с банками, из-за чего их курсы зависят от банковских", – отмечает Ярослав Жалило.

Жалило добавляет, что в разных банках курс может существенно варьироваться, поэтому нельзя утверждать, что в обменниках всегда выгоднее покупать или продавать валюту. По его словам, важно сравнивать и выбирать лучший вариант.

Таким образом, банки часто имеют более стабильный курс, но могут добавлять комиссии. Крупные банки, такие как ПриватБанк, Ощадбанк или Райффайзен, обычно предлагают конкурентные курсы. Обменники часто предлагают более выгодный курс, особенно если найти проверенные точки в центре города. Однако внимательно проверяйте надежность обменного пункта, чтобы избежать мошенничества.

Кроме этого, покупать валюту можно не только в отделениях банков или обменниках, но и онлайн. Среди преимуществ покупки валюты онлайн прежде всего есть гарантия не попасть на подделку. Кроме этого, некоторые онлайн-платформы предлагают очень выгодные курсы, особенно для крупных сумм.