Обмінники підняли курс долара вище 42 гривень

Станом на ранок 18 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 42,05 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,55 гривень, євро - по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,88-41,93 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Якщо ситуація не зміниться, офіційний курс долара сьогодні знову оновить історичний максимум.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар другий день поспіль оновлює історичний максимум.

Офіційний курс на 18 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8271 гривень за 1 долар (+0,0868 грн).

Попередній максимум був 17 грудня - 41,7403 грн/долар.

З початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,1%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро становитиме 43,9143 гривень за 1 євро (+0,1079 грн).

Коментар НБУ

Як заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, роль обмінного курсу гривні до долара в Україні залишається значною.

Водночас відбувається процес переходу ролі номінального якоря монетарної політики НБУ від курсу до інфляції.