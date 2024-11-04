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Обмінники підняли курс долара на початку тижня

Україна, Понеділок 04 листопада 2024 10:01
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Обмінники підняли курс долара на початку тижня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 4 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 44,60 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,33-41,35 грн/долар (купівля-продаж) – зростання 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 4 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2891 грн за 1 долар (+0,0697 грн).

Курс євро становитиме 44,968 гривень за 1 євро (+0,1213 грн).

Ситуація на ринку

Статистка НБУ показує, що попит на валюту зростає за стабільного курсу долара.

Населення України в жовтні 2024 року купило 1,394 млрд доларів. Це рекордний за 12 років обсяг валюти.

З початку року українці купили у банках 9,626 млрд доларів.

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