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Обменники подняли курс доллара в начале недели

Украина, Понедельник 04 ноября 2024 10:01
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Обменники подняли курс доллара в начале недели Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,33-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - рост 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после роста два дня подряд.

Официальный курс на 4 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2891 гривен за 1 доллар (+0,0697 грн).

Курс евро составит 44,968 гривен за 1 евро (+0,1213 грн).

Ситуация на рынке

Статистка НБУ показывает, что спрос на валюту растет при стабильном курсе доллара.

Население Украины в октябре 2024 года купило 1,394 млрд долларов. Это рекордный за 12 лет объем валюты.

С начала года украинцы купили в банках 9,626 млрд долларов.

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