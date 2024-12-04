Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України зростає за стрибком на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривні, євро по 43,70 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,68-41,70 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар оновив історичний максимум другий день поспіль.
Офіційний курс на 4 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6972 грн за 1 долар (+0,0511 грн).
Попередній максим був зафіксований 3 грудня - 41,6461 грн/долар.
З початку року долар подорожчав на 9,8% (з 37,9824 до 31 грудня 2023 року).
Офіційний курс євро становитиме 43,8238 гривень за 1 євро (+0,0996 грн).
Готівковий курс долара вже сягав позначки 42 гривні наприкінці липня, коли зростав курс долара на міжбанку та офіційний курс. Однак потім НБУ тримав курс стабільним протягом чотирьох місяців у діапазоні 41,00 - 41,30 грн/долар. Зростання курсу долара відновилося наприкінці листопада і поки що триває.
Готівковий курс залежить від міжбанку. Банки продають населенню валюту, куплену у НБУ, додаючи невелику комісію.