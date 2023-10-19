Обмінні пункти виставили нові курси валют: скільки коштує долар

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 жовтня середній курс долара в Україні не змінився - 38,15 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 40,50 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,60-36,62 (купівля-продаж) та не змінився порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс долара . Курс повернувся до рівня, який був до переходу в режим керованої гнучкості.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5616 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).

Курс євро становитиме 38,609 гривень за 1 євро (+0,0587 грн).

Прогноз курсу

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.

Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.