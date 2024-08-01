Обмін в'язнями між РФ та Заходом. Політолог пояснив, в чому вигода для Туреччини

Фесенко зауважив, що цей обмін в черговий раз показав ефективність Туреччини та її лідера Реджепа Таїпа Ердогана в ролі посередника у переговорах з Росією.

"Ердоган в черговий раз продемонстрував, що він найбільш ефективний посередник в різних складних перемовинах між Росією і Заходом або між Росією та Україною. Тому ставки Ердогана як посередника в майбутніх мирних переговорах зростають", - зауважив політолог.

Мало того, на думку Фесенка, Туреччина є унікальною країною, яка має не просто дружні, а партнерські стосунки з обома воюючими державами.

Це, за його словами, дає їй перевагу у питанні посередництва, оскільки Туреччина є більш нейтральною, ніж, наприклад, Китай, який скоріше є російським "секундантом", ніж посередником.

"Проте, це ще не гарантує, що саме Туреччина буде посередником, але оцей обмін підтвердив, що у Туреччини вже є такий вагомий досвід і конкретні результати. Тому її шанс на роль посередника зростає", - підсумував Фесенко.