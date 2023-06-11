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Обмін полоненими: з'явилося відео повернення 95 українських захисників

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Неділя 11 червня 2023 21:30
Обмін полоненими: з'явилося відео повернення 95 українських захисників Фото: Україна повернула з російського полону ще 95 захисників (t.me/Koord_shtab)
Автор: Валерія Поліщук

У рамках сьогоднішнього обміну полоненими з Росією Україна повернула 95 наших військових. Додому повернулися бійці з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Багато захисників перебували у полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділи "Ахмат".

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність", - йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими

Сьогодні в рамках обміну полоненими вдалося повернути 95 військовослужбовців із російського полону. Серед них 93 рядових та сержантів та два офіцери.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140-мирні жителі.

Також Зеленський говорив, що є категорії людей, яких особливо складно повертати з полону, і це не лише військові. За його словами, йдеться про цивільних.

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