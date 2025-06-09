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Обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивні кадри

Понеділок 09 червня 2025 18:12
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Обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивні кадри Фото: Україна та Росія провели обмін полоненими (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія провели сьогодні, 9 червня, перший етап нового великого обміну полоненими. Додому вдалося повернути молодих захисників і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Facebook.

Як зазначили в СБУ, сьогоднішній обмін полоненими став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента Володимира Зеленського.

У Службі нагадали, що глава української держави очікує на повну реалізацію всіх домовленостей щодо гуманітарних питань, які були досягнуті під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

Фото: Україна і Росія провели новий обмін полоненими (t.me/SBUkr)

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна і Росія мали розпочати новий великий обмін полоненими ще на вихідних 7-8 червня. Але в підсумку перший етап відбувся тільки сьогодні, 9 червня.

Точної кількості воїнів, яких повернули додому, поки не розкривають. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пообіцяли, що остаточні цифри будуть оприлюднені тільки після завершення обміну.

До слова, у рамках обміну в Україну повернулися тяжкопоранені захисники, а також ті, хто молодший за 25 років.

Всі деталі обміну - в матеріалі РБК-Україна.

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