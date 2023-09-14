Обмін полоненими між США та Іраном відбудеться наступного тижня, - Bloomberg

Видання стверджує, що за день до того, як світові лідери зберуться в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН США та Іран обміняють п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців. Згідно з угодою, Сполучені Штати розблокують підсанкційні 6 млрд доларів Ірану.

В адміністрації Байдена зазначили, що Тегерану буде дозволено використовувати ці кошти виключно в гуманітарних цілях.

"Як ми говорили з самого початку, ми досягаємо домовленості, згідно з якою ми забезпечуємо звільнення п’ятьох протиправно утримуваних американців. Це залишається чутливим і постійним процесом", - заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Уотсон.

Зазначається, що США сподіваються, що обмін полоненими розчистить шлях до ширшої дипломатії, спрямованої на встановлення обмежень на ядерні програми Ірану.

Обмін полоненими між США та Іраном

В серпні цього року президент США Джо Байден прийняв рішення розблокувати підсанкційні кошти Тегерану для того, щоб зробити можливим обмін полоненими. Згодом його адміністрація повідомила Конгрес, що домовилась з Іраном про обмін п'ятьох іранців на п'ятьох громадян Америки.