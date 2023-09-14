Обмін полоненими між США та Іраном відбудеться наступного тижня, - Bloomberg

Обмін полоненими між Сполученими Штатами та Іраном, ймовірно, має відбутися вже на початку наступного тижня, в понеділок 18 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання стверджує, що за день до того, як світові лідери зберуться в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН США та Іран обміняють п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців. Згідно з угодою, Сполучені Штати розблокують підсанкційні 6 млрд доларів Ірану.
В адміністрації Байдена зазначили, що Тегерану буде дозволено використовувати ці кошти виключно в гуманітарних цілях.
"Як ми говорили з самого початку, ми досягаємо домовленості, згідно з якою ми забезпечуємо звільнення п’ятьох протиправно утримуваних американців. Це залишається чутливим і постійним процесом", - заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Уотсон.
Зазначається, що США сподіваються, що обмін полоненими розчистить шлях до ширшої дипломатії, спрямованої на встановлення обмежень на ядерні програми Ірану.
В серпні цього року президент США Джо Байден прийняв рішення розблокувати підсанкційні кошти Тегерану для того, щоб зробити можливим обмін полоненими. Згодом його адміністрація повідомила Конгрес, що домовилась з Іраном про обмін п'ятьох іранців на п'ятьох громадян Америки.
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