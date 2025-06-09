Обмін полоненими: у Коордштабі пояснили, чому не озвучують кількість повернутих українців

Обмін полоненими

У понеділок, 9 червня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити полонених з окремих категорій, погоджених на переговорах у турецькому Стамбулі 2 червня.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні серед категорій тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

За його словами, українська сторона розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Тим часом український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що сьогодні вдалося повернути додому українців до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО.

"Є повернуті захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі", - заявив Лубінець.

Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проінформував, що всі повернуті сьогодні з російського полону є представниками рядового та сержантського складу.

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