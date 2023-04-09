Обмін ламп розжарювання: з травня отримати світлодіоди можна буде лише в обласних центрах

З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на економні LED-лампи можна буде тільки в обласних центрах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки .

Повідомляється, що вже близько 3,5 млн громадян України скористались можливостями для обміну старих ламп розжарювання на нові світлодіодні. З початку старту програми обміну лампочок у відділеннях "Укрпошти" українці обміняли близько 16,5 млн ламп. Рекордсменом з обміну стала Київської області - мешканці столиці та навколишніх міст отримали близько 2 млн світлодіодів.

При цьому зараз фіксують зменшення активності обміну ламп, тому було вирішено поступово зменшувати і кількість пунктів обміну.

За даними "Укрпошти", зараз в усіх населених пунктах до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодів надійдуть в Україну найближчим часом.

Так, з 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам "Дії", так і тим українцям, хто не зареєстрований в додатку). З 1 травня обміняти лампи можна буде лише в обласних центрах, де зберігається найбільший попит.

Як обміняти лампочки

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, потрібно подати заявку у додатку "Дія". Також варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці населених пунктів, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

У населених пунктах, де працюють пересувні відділення "Укрпошти", лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.