Обмін "1000 на 1000": Умєров розповів, за яким критерієм формували списки

Він нагадав, що під час першого етапу обміну полоненими вдалося повернути додому 390 українців. Це результат чіткої координації всіх інституцій.

За словами Умєрова, всі ключові органи, які відповідали за підготовку обміну, працювали як єдина команда. Їхньою єдиною метою було повернення полонених додому в максимально стислі терміни.

"Військові та цивільні. Чоловіки і жінки. Кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя. У рамках стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів", - додав міністр.

Він також запевнив, що в Україні продовжуватимуть роботу, поки додому не повернуть усіх полонених.