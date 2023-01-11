Обмеження цін на російську нафту досягло цілей, - Мінфін США

"Хоча межа цін на сиру нафту діє всього близько місяця, ми вже спостерігаємо ранній прогрес у досягненні обох цих цілей, і високопоставлені російські чиновники визнали, що межа цін скорочує доходи Росії від енергоносіїв", - сказала Єллен перед зустріччю з міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Обмеження цін на сиру нафту було введено 5 грудня країнами G7, включаючи США, Канаду та Австралію. Воно забороняє використання послуг, що надаються Заходом з морського страхування, фінансування та інших послуг для вантажів за ціною, вищою за граничний рівень у 60 доларів за барель.

Російська нафта марки Urals із поставкою до Європи 10 січня котирувалася на рівні 52,48 доларів, зберігаючи при цьому різкий дисконт до еталонної нафти марки Brent, яка торгувалася на рівні 80,82 доларів.

Єллен сказала, що енергетичні ринки залишаються добре забезпеченими після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти, також запровадженої 5 грудня.

"Публічна звітність вказує на те, що країни використовують цінову стелю, щоб укласти вигідні угоди за цінами на нафту, що імпортується з Росії", - додала Єллен.

Але Москва пообіцяла заборонити постачання нафти до країн, які дотримуються обмеження цін, починаючи з 1 лютого, а міністерство енергетики Росії заявило, що працює над додатковими заходами щодо забезпечення дотримання заборони на пряме чи непряме використання обмеження цін.

Коаліція G7 також прагне до 5 лютого встановити дві межі цін на російські продукти нафтопереробки, такі як дизельне паливо та мазут, при цьому представник G7 заявив, що це може бути складніше, ніж встановити межу цін на сиру нафту.