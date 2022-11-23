Обмеження цін на нафту з РФ. Переговори країн ЄС зайшли в глухий кут, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, думки представників урядів країн ЄС розішлися щодо того, як розробляти план обмеження цін на нафту з Росії. Так, Єврокомісія запропонувала обмежити ціну на рівні 65 доларів за барель, але Польща та країни Балтії назвали це надто "щедрим" для РФ.

Крім того, як розповіли джерела Bloomberg, деякі країни з великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускатися нижче 70 доларів.

Посли країн ЄС планують провести додаткові переговори сьогодні ввечері. Але, якщо не дійдуть згоди, то вони можуть ще раз зібратися в четвер та продовжити обговорення.