Обмеження каденцій мерів неприпустиме – це обмеження прав мешканців громад, - Продан

"Цей законопроєкт – це політична боротьба тих, хто хоче усунути мерів, яких підтримують сьогодні мешканці міст. На жаль, це підготовка до виборів. Нічого для країни і все – тільки для тих людей, які хочуть перемогти на виборах будь-якою ціною. Це боротьба з сильними господарями – такими як мер Києва, мер Дніпра, багато мерів маленьких громад, які мають підтримку громад і найвищі рейтинги в своїх містах", - заявила Оксана Продан.

За її словами, якщо заборонити людям обирати професійні команди, які свою роботу підтвердили досвідом, буде дуже суттєве зменшення професійності на місцевому рівні. А це абсолютно всі сфери нашого життя.

Вона зазначила, що цей законопроєкт обмежує не лише права мерів, але й права мешканців громад обирати тих, кому вони довіряють.

"Цим законопроєктом обмежується вибір громадян. Їм штучно забороняють обирати тих, кого вони хочуть. Це робиться для того щоб інші політики, представники інших політичних сил або просто інші персоналії мали можливість бути обраними всупереч позиції громадян", - наголосила радниця Віталія Кличка.

Продан упевнена, що законопроєкт не вирішить проблему корупції, проте буде свідчити про згортання реформи децентралізації в країні.

"Місцеве самоврядування на сьогодні найбільш прозоре і найменш корумповане в усій державній машині. За наявності НАБУ, ДБР, САП та інших контролюючих органів є всі механізми, щоб відслідкувати і покарати корупціонера. І якщо людина працює не першу каденцію, не має судових вироків, а їй хочуть заборонити працювати - це взагалі не про боротьбу з корупцією. Цей законопроєкт антидемократичний і розробляється виключно з метою політичної боротьби і нехтування вибором людей", - резюмувала Продан.