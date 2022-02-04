Кто обменял турбо-монеты на призы? MyCredit объявили победителей акции

В декабре известный финансовый сервис "турбо-бабок" MyCredit анонсировал большую новогоднюю акцию для своих клиентов. На официальном сайте каждый мог попробовать найти спрятанные в игре сокровища и получить призы.

Главной целью игры MyCredit был поиск 20 монет, спрятанных внутри яркого новогоднего города. Управляя турбо-машиной вместе с Сергеем Бабкиным, игрокам всего за 5 минут удалось найти все спрятанные детали и принять участие в еженедельных розыгрышах призов.

Всего за время проведения акции пользователи финансового сервиса сыграли более 25 тыс. раз, а главные счастливчики выиграли:

5000 грн на пополнение мобильного счета

10 лимитированных наборов мерча

Смартфон Xiaomi Redmi Note

Электросамокат Xiaomi Mi

Ноутбук Acer

Напомним, что в MyCredit увеличили максимально доступную сумму для потребителей. Теперь новые клиенты компании смогут взять до 12 000 грн с минимальной переплатой. При повторных обращениях MyCredit дают уже до 18 000 грн.

За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы трижды удостаивался награды «Лучший сервис онлайн-кредитования» по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял «ТОП-5 лучших МФО Украины» по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации «Проект года», «Лучшая команда контроля качества»)