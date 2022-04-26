Для обмена. В Киевской области оккупанты похитили 200 человек

По словам заложников, которым удалось вернуться домой, пленных содержали в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.

"Похищенных украинцев избивали, некоторых подвергали пыткам электрическим током во время допросов. У всех задержанных взяли отпечатки пальцев и кровь на анализ", - говорится в сообщении.

При этом никаких решений и объяснений от россиян украинцы не получили.

"Их заставляли подписывать документы с закрытыми глазами", - добавили в МИПЧ.