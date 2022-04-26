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Для обмена. В Киевской области оккупанты похитили 200 человек

Фото: в Киевской области оккупанты похитили 200 человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время оккупации россияне похитили из Киевской области не менее 200 мирных жителей. Их использовали для "обменного фонда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медийную инициативу по правам человека (МИПЧ).

По словам заложников, которым удалось вернуться домой, пленных содержали в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.

"Похищенных украинцев избивали, некоторых подвергали пыткам электрическим током во время допросов. У всех задержанных взяли отпечатки пальцев и кровь на анализ", - говорится в сообщении.

При этом никаких решений и объяснений от россиян украинцы не получили.

"Их заставляли подписывать документы с закрытыми глазами", - добавили в МИПЧ.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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