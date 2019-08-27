Обмен пленными между Украиной и РФ может состояться до конца недели, - адвокат

Украина и Россия возобновят подготовку к обмену пленными 27 августа, а их возвращение планируется провести до конца недели. Об этом сообщил адвокат находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентин Рыбин, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В то же время точная дата адвокату россиян не известна.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти", - рассказал Рыбин.

По его словам, сейчас стороны должны снять все обвинения с лиц, заявленных на обмен.

"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - сообщил Рыбин.

Источники, близкие к процессу, подтвердили, что сейчас идет финальная работа по согласованию списков, однако в них по-прежнему не включен журналист Кирилл Вышинский и нет ясности по украинским морякам.

Также нет окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон.

Российское издание утверждает, что в секретариате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на звонки и запросы газеты не ответили, а в аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили, что воздержатся от комментариев до наступления полной ясности с возвращением заключенных.

Напомним, ранее адвокат удерживаемых Украиной россиян заявил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже определена.