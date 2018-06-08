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Интервью

Омбудсмен просит разобраться с разгромом табора ромов в Голосеевском парке Киева

НовостиОбщество    08.06.2018 - 13:10
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова обратилась к руководству столичной полиции и мэру города

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству Нацполиции и мэру столицы Виталию Кличко по поводу нападения на табор ромов в киевском парке "Голосеевский". Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В своем обращении Денисова подчеркнула, что факт нападения несет в себе явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигания вражды в отношении цыганского национального меньшинства.

Она попросила руководство столичной полиции предоставить надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, устроивших погром табора и принять соответствующие меры реагирования.

Кроме того, омбудсмен обратилась к председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых КГГА для урегулирования проблемных вопросов цыганских поселений в Киеве. А также проинформировать ее о мерах по обеспечению социальных и жилищных прав цыган, проживавших в уничтоженных поселениях.

Также Денисова просит принять неотложные меры по предупреждению погромов цыганских поселений. В частности, провести профилактическую работу с представителями радикально настроенных организаций, которые публикуют в сети Интернет призывы к дискриминации, угрожают физической расправой и уничтожением имущества цыган.

Напомним, вчера, 7 июня, представители общественной организации "Национальные дружины" самостоятельно демонтировали незаконный лагерь ромов в Голосеевском парке столицы.

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Теги публикации: ромы, Денисова, лагерь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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