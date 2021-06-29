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Обманул жертв на 1 млн долларов. СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол

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Харьковская область, Вторник 29 июня 2021 14:00
Обманул жертв на 1 млн долларов. СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол Фото: СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области правоохранители задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет находился в международном розыске по линии Интерпола. Мужчина обманул своих жертв почти на миллион долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужб, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение.

Кроме того, в апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудило к 15 годам лишения свободы.

Известно, что 32-летний иностранец скрывался на территории Украины. Он использовал украинский паспорт и постоянно менял место жительства.

Сотрудники СБУ задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днепре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Фото: СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Интерпол международный розыск
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