Облік військовозобов'язаних на роботі: хто має складати списки та куди їх подавати

Як пояснює юрист, керівник підприємства має призначити відповідальну особу за ведення військового обліку. Якщо на підприємстві працює менш як 500 осіб, тоді такі обов’язки можуть виконуватись працівником служби персоналу.

Ця людина веде Списки персонального військового обліку, які поділяються на чотири групи:

список військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

список військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

список військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;

список персонального військового обліку призовників.

"Усі відомості, які вносяться до цих списків, підприємство зобов’язано підтримувати в актуальному стані, а в разі внесення змін про військовозобов’язаних має повідомляти ТЦК та СП", - зазначив Маринич.

За його словами, до таких змін відноситься:

інформація про прийняття на роботу та звільнення з роботи (такі дані подаються у 7-денний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи);

зміни щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади - подаються щомісяця до 5 числа після місяця, в якому було подані документи про зміни.

"Надалі підприємство має робити звірку цих списків з військкоматом відповідно до певного графіка. Цей графік затверджується розпорядженням голови відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови", - додає Маринич.

Він додає, що підприємство (а саме його керівник) несе лише адміністративну відповідальність за ведення цих списків та вчасне повідомлення військкомату про зміну інформації у цих списках.

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