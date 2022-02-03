Обладатель Кубка Стэнли-2018 оформил историческое достижение "Сиэтла": событие дня в НХЛ
Голкипер " Сиэтл Кракен" Филипп Грубауэр оформил первый матч "на ноль" в истории команды. Для достижения дебютанту НХЛ понадобилось 46 матчей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
"Сиэтл" в очередном матче НХЛ уверенно одолел "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде (3:0). Шайбы в составе "Кракен" оформили Макканн, Данн и Эпплтон.
Вратарь Филипп Грубауэр отразил все 19 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым в истории "Сиэтла", присоединившегося к лиге перед стартом сезона 2021/22.
Кто такой Филипп Грубауэр
Немецкий вратарь, дебютировавший в НХЛ в феврале 2013 года. Ранее он защищал цвета "Вашингтона" и "Колорадо". В составе "Кэпиталз" Грубауэр завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.
В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 34 матча регулярного чемпионата. Процент сэйвов – 88,74 %.
ALL TOGETHER NOW...— Seattle Kraken (@SeattleKraken) February 3, 2022
GRRUUUUUUUUUUUUU!!!!!!! pic.twitter.com/3ryy2lle8L
Добавим, что ранее украинская сборная через коронавирус потеряла очередного спортсмена на Олимпиаде-2022.