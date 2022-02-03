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Обладатель Кубка Стэнли-2018 оформил историческое достижение "Сиэтла": событие дня в НХЛ

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Нью-Йорк, Четверг 03 февраля 2022 18:49
Обладатель Кубка Стэнли-2018 оформил историческое достижение "Сиэтла": событие дня в НХЛ Фото: Филипп Грубауэр (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: RBC.UA

Голкипер " Сиэтл Кракен" Филипп Грубауэр оформил первый матч "на ноль" в истории команды. Для достижения дебютанту НХЛ понадобилось 46 матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Сиэтл" в очередном матче НХЛ уверенно одолел "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде (3:0). Шайбы в составе "Кракен" оформили Макканн, Данн и Эпплтон.

Вратарь Филипп Грубауэр отразил все 19 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым в истории "Сиэтла", присоединившегося к лиге перед стартом сезона 2021/22.

Кто такой Филипп Грубауэр

Немецкий вратарь, дебютировавший в НХЛ в феврале 2013 года. Ранее он защищал цвета "Вашингтона" и "Колорадо". В составе "Кэпиталз" Грубауэр завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 34 матча регулярного чемпионата. Процент сэйвов – 88,74 %.

Добавим, что ранее украинская сборная через коронавирус потеряла очередного спортсмена на Олимпиаде-2022.

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