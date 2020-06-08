Облачно и жара до +31: погода в Украина на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 8 июня, останется такой же теплой, но облачной. На западе пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях будет преимущественно облачно. В западных областях ожидаются дожди. Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Так, в центральных и северных областях ожидается от +28 до +31 тепла. Ночью будет от +14 до +18 градусов.

В юго-восточных областях днем столбики термометров покажут от +27 до +31 тепла, а ночью будут в пределах +13 +18 градусов.

В западных областях днем будет от +23 до +28 тепла, а ночью столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов.

Фото: погода в Украине на 8 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха прогреется от +29 до +31 тепла, а ночью ожидается от +15 до +18 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 8 июня (meteo.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Также сообщалось, что в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели.