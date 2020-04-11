Облачно и тепло до +18: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 11 апреля облачная, температура воздуха днем колеблется от +10 до +15, в Закарпатской области до +18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны днем переменная облачность, температура воздуха +12+14, а ночью опять холодно -1-3. На севере и в центре тоже тепло, днем +10+13, а ночью +2+5. В восточных областях прохладнее, днем +10+14, ночью +3+5. На юге страны днем +12+15, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +11+13, а ночью +2+4.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и теплые дни будут чередоваться с резким похолоданием и дождями.

Синоптик Наталья Диденко отметила, к Пасхе в Украине ожидается две волны сильного похолодания, и вторая будет с морозами и мокрым снегом.