Облачно с прояснениями и дождь на западе: прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 5 января, в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями, а на западе ожидается дождь. Температура воздуха днем прогреется до +10.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во вторник на западе ожидается дождь, на севере будет облачно с прояснениями. В центральных регионах местами ожидается мокрый снег. На юге будет пасмурно, местами возможен кратковременный дождь.

В западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +8 градусов, а ночью она опустится до -1 +5 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +4, а ночью от -1 до +1.

В восточных областях температура воздуха днем составит от 0 до +7, а ночью она будет в пределах -4 +3.

В Крыму также будет без осадков и ветрено. Температура днем +8 +10 градусов, а ночью +2 +4.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем ожидается от +1 до +3, а ночью от -1 до +1.

Напомним, в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.