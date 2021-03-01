Облачно и днем до +9: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня всей территории страны будет облачно и без существенных осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +9, а ночью от 0 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +2 +5, а ночью она опустится до -1 +2 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут -1 +2 градусов.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня также будет облачно и без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +4, а ночью от -1 до +2.