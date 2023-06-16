Обійшла Китай. Індія провела навчання з двома авіаносцями

Повідомляється, що ВМС країни провели навчання, в яких брали участь авіаносці INS Vikramaditya та INS Vikrant а також 35 літаків та велика кількість надводних кораблів та човнів.

Видання зазначає, що останній раз операцію з двома авіаносцями вдалося втілити лише США. У Великобританії та Китаю теж є по два авіаносці у флоті, але вони ніколи не використовували їх одночасно.

"Військово-морська історія Індії може поставити її попереду Китаю, чий флот Народно-визвольної армії (НОАК) є найбільшим у світі", - пише видання.

Оборонна сфера Індії

Індія вже довгий час вважається одним з найбільших імпортерів зброї у світі. В період з 2018 по 2021 рік країна витратила на закупівлю зброї 12,4 мільярда доларів.

Велика частка імпорту припадала на РФ, однак за даними Bloomberg, в квітні цього року постачання з Росії припинились, бо Індія не бажає потрапити під вторинні санкції США.

Однак, і на власне виробництво країна витрачає великі гроші. В цьому році витрати на оборонне виробництво виросли на 12% в порівнянні з 2022 роком і сягнули 12 мільярдів доларів.

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