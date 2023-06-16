UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обійшла Китай. Індія провела навчання з двома авіаносцями

Фото: Індія провела навчання з двома авіаносцями (Indian Navy)
Автор: Антон Малиновський

Індія провела військові навчання в Аравійському морі, задіявши одразу два авіаносця - до цього таке вдавалося тільки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що ВМС країни провели навчання, в яких брали участь авіаносці INS Vikramaditya та INS Vikrant а також 35 літаків та велика кількість надводних кораблів та човнів.

Видання зазначає, що останній раз операцію з двома авіаносцями вдалося втілити лише США. У Великобританії та Китаю теж є по два авіаносці у флоті, але вони ніколи не використовували їх одночасно.

"Військово-морська історія Індії може поставити її попереду Китаю, чий флот Народно-визвольної армії (НОАК) є найбільшим у світі", - пише видання.

Оборонна сфера Індії

Індія вже довгий час вважається одним з найбільших імпортерів зброї у світі. В період з 2018 по 2021 рік країна витратила на закупівлю зброї 12,4 мільярда доларів.

Велика частка імпорту припадала на РФ, однак за даними Bloomberg, в квітні цього року постачання з Росії припинились, бо Індія не бажає потрапити під вторинні санкції США.

Однак, і на власне виробництво країна витрачає великі гроші. В цьому році витрати на оборонне виробництво виросли на 12% в порівнянні з 2022 роком і сягнули 12 мільярдів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія