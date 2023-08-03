ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обіцяв вплинути на рішення ВЛК за хабар. Офіцеру військкомату повідомлено про підозру

Новость на русском →
Четвер 03 серпня 2023 17:25
Обіцяв вплинути на рішення ВЛК за хабар. Офіцеру військкомату повідомлено про підозру Фото: Обіцяв вплинути на рішення ВЛК за хабар. Офіцеру військкомату повідомлено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Хмельницькій області викрили офіцера військкомату, який обіцяв за хабар вплинути на рішення військово-лікувальної комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру посадовцю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом зловживання впливом", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, офіцер пообіцяв за "хабар" вплинути на членів військово-лікарської комісії під час прийняття ними рішення про непридатність військовозобов’язаного до служби.

Обіцяв вплинути на рішення ВЛК за хабар. Офіцеру військкомату повідомлено про підозру

Фото: Обіцяв вплинути на рішення ВЛК за хабар. Офіцеру військкомату повідомлено про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Вартість "послуги" підозрюваного коштувала 2 тисячі доларів США.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб", - додає Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кропивницькому тим часом містянина засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая область
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи