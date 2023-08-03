В Хмельницькій області викрили офіцера військкомату, який обіцяв за хабар вплинути на рішення військово-лікувальної комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру посадовцю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом зловживання впливом", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, офіцер пообіцяв за "хабар" вплинути на членів військово-лікарської комісії під час прийняття ними рішення про непридатність військовозобов’язаного до служби.

Фото: Обіцяв вплинути на рішення ВЛК за хабар. Офіцеру військкомату повідомлено про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Вартість "послуги" підозрюваного коштувала 2 тисячі доларів США.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб", - додає Офіс генерального прокурора.