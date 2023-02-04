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Обіцяних недостатньо. Україні для звільнення всіх територій треба до 700 танків, - Веніславський

Фото: член комітету ВР з нацбезпеки і представник президента в парламенті Федор Веніславський (sluga-narodu com)
Автор: Каріна Левицька

Член комітету ВР з нацбезпеки та представник президента України в парламенті Федор Веніславський розповів скільки танків треба, щоб звільнити всі українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

За словами Веніславського, наразі тих танків, що нам обіцяють партнери, а це нині максимум 143 одиниці техніки, буде замало для повноцінного звільнення територій, що знаходяться під окупацією Росії.

Нагадаємо, сьогодні під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак запевнив, що Лондон працює над тим, аби військова допомога якнайшвидше прибула на фронт.

Тим часом західні ЗМІ заявили, що Німеччина може поставити Україні до 160 танків Leopard 1.

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