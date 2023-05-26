UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обговорюватимуть допомогу Україні. Блінкен вирушає до Швеції, Норвегії та Фінляндії

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить поїздку до Швеції, Норвегії та Фінляндії з 29 травня по 2 червня. Він обговорюватиме можливості надання нової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного департаменту США.

Держсекретар Блінкен вирушить до Швеції, де він разом із міністром торгівлі Джиною Раймондо та торговим представником США Тай буде співголовою четвертого засідання Ради з торгівлі та технологій США-ЄС. Там він закликатиме РФ до відповіді за агресію та попросить країни підтримати Україну.

"З 31 травня по 1 червня держсекретар Блінкен перебуватиме у Норвегії, де він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.

У Норвегії він також обговорить додаткову підтримку України. Вже на початку червня Блінкен відвідає Фінляндію, де планує виступити з промовою в Гельсінкі.

Він висвітлить усі аспекти стратегічної невдачі російської агресії проти України, а також постійні зусилля щодо підтримки захисту Україною своєї території, суверенітету та демократії у прагненні до справедливого та міцного миру.

Нещодавно Державний департамент США затвердив можливий військовий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання.

Також представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена дозволити союзникам передавати літаки Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиШвеціяНорвегияФинляндияВійна в Україні