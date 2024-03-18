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Обговорювали допомогу Україні. Зеленський та Шмигаль зустрілися з сенатором США

Київ, Понеділок 18 березня 2024 17:17
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Обговорювали допомогу Україні. Зеленський та Шмигаль зустрілися з сенатором США Фото: президент України Володимир Зеленський та сенатор США Ліндсі Грем (t.me/usembkyiv)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провели окремі зустрічі з американським сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні в Telegram і Шмигаля в Telegram.

Зустріч Зеленського та Грема

Як зазначили у посольстві, сенатор Грем та тимчасово повірений у справах США в Україні Роберт Нідем "провели важливу зустріч" з президентом Зеленським, під час якої обговорювали ситуацію на полі бою та роль американської допомоги у боротьбі України з Росією.

У диппредставництві наголосили, що час має суттєве значення у допомозі Україні.

Зустріч Шмигаля та Грема

У свою чергу Шмигаль розповів, що переконався в непохитності підтримки з боку США під час зустрічі з Гремом. Сторони обговорили нагальні потреби економіки та фронту.

Прем'єр зазначив, що партнери України мають чітке розуміння того, що наша країна потребує більшої кількості підтримки та зброї.

“Ключовим питанням залишається конфіскація заморожених російських активів. Повинні прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення нашої держави”, - наголосив Шмигаль.

За його словами, на зустрічі також було обговорено допомогу США у впровадженні реформ. Він запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут проекти.

Візит Грема

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, стало відомо, що до Києва з візитом прибув сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки (США) від Південної Кароліни Ліндсі Грем.

Зазначимо, Грем відомий своєю активною підтримкою нашої країни, який також неодноразово відзначався закликом визнати Росію країною спонсором тероризму, або ж пропозицією російським військовим ліквідувати диктатора Володимира Путіна.

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