Обговорять уранові шахти Зеленський доручив Шмигалю нараду щодо Кіровоградської області

Президент нагадав, що сьогодні, 5 лютого, у рамках свого візиту до Кропивницького провів безпекову нараду щодо ситуації в області. При цьому зміст наради стосувався ситуації і в інших областях та критичних галузях економіки країни.

"Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області - з усіх питань. Це забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт уранодобувних, захисту працівників", - розповів Зеленський.

За його словами, доповідь за підсумками наради він очікує вже за тиждень.

Візит Зеленського до Кропивницького.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький.

Там він провів нараду з місцевою владою. У його ході було обговорено ситуацію з переселенцями, а також захист неба над регіоном.

Більш детально про поїздку президента - у матеріалі РБК-Україна.