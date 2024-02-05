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Обговорять уранові шахти Зеленський доручив Шмигалю нараду щодо Кіровоградської області

Київ, Понеділок 05 лютого 2024 20:47
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Обговорять уранові шахти Зеленський доручив Шмигалю нараду щодо Кіровоградської області Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю провести нараду щодо ситуації у Кіровоградській області. Зокрема, планується обговорення уранових шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Президент нагадав, що сьогодні, 5 лютого, у рамках свого візиту до Кропивницького провів безпекову нараду щодо ситуації в області. При цьому зміст наради стосувався ситуації і в інших областях та критичних галузях економіки країни.

"Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області - з усіх питань. Це забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт уранодобувних, захисту працівників", - розповів Зеленський.

За його словами, доповідь за підсумками наради він очікує вже за тиждень.

Візит Зеленського до Кропивницького.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький.

Там він провів нараду з місцевою владою. У його ході було обговорено ситуацію з переселенцями, а також захист неба над регіоном.

Більш детально про поїздку президента - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Денис Шмигаль Кіровоградська область
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