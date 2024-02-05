Обговорять уранові шахти Зеленський доручив Шмигалю нараду щодо Кіровоградської області
Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю провести нараду щодо ситуації у Кіровоградській області. Зокрема, планується обговорення уранових шахт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Президент нагадав, що сьогодні, 5 лютого, у рамках свого візиту до Кропивницького провів безпекову нараду щодо ситуації в області. При цьому зміст наради стосувався ситуації і в інших областях та критичних галузях економіки країни.
"Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області - з усіх питань. Це забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт уранодобувних, захисту працівників", - розповів Зеленський.
За його словами, доповідь за підсумками наради він очікує вже за тиждень.
Візит Зеленського до Кропивницького.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький.
Там він провів нараду з місцевою владою. У його ході було обговорено ситуацію з переселенцями, а також захист неба над регіоном.
Більш детально про поїздку президента - у матеріалі РБК-Україна.
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