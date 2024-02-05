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Обсудят урановые шахты. Зеленский поручил Шмыгалю совещание по Кировоградской области

Киев, Понедельник 05 февраля 2024 20:47
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Обсудят урановые шахты. Зеленский поручил Шмыгалю совещание по Кировоградской области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю провести совещание по ситуации в Кировоградской области. В частности, планируется обсуждение урановых шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Президент напомнил, что сегодня, 5 февраля, в рамках своего визита в Кропивницкий провел совещание по безопасности насчет ситуации в области. При этом содержание совещания касалось ситуации и в других областях и критических отраслей экономики страны.

"Поручил главе правительства Украины провести отдельное совещание именно по Кировоградской области - по всем вопросам. Это обеспечение качественного и стабильного водоснабжения, работы шахт уранодобывающих, защиты работников", - рассказал Зеленский.

По его словам, доклад по итогам совещания он ожидает уже через неделю.

Визит Зеленского в Кропивницкий

Напомним, сегодня, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Кропивницкий.

Там он провел совещание с местными властями. В его ходе обсуждалась ситуация с переселенцами, а также защита неба над регионом.

Более детально о поездке президента - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Кировоградская область
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