Обговорять допомогу Україні. Глава МЗС Британії зустрінеться із Держсекретарем США
Глава МЗС Британії Девід Кемерон сьогодні, 9 квітня, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час поїздки до Вашингтона, щоб чинити тиск на законодавців у Конгресі та закликати їх прийняти пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.
"Успіх України та невдача (Володимира – ред.) Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", - заявив Кемерон.
Він також наголосив, що важливо продемонструвати керівникам РФ, що агресія не окупається.
"Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - додав він.
У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів.
Повідомляється, що під час візиту до США глава МЗС Британії також наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".
Що передувало
Раніше стало відомо, що Кемерон відвідає США і зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він хоче обговорити допомогу Україні.
Глава МЗС Британії заявив, що міністри закордонних справ країн Європи мають чинити тиск на спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб він виніс на голосування законопроект за допомогою України на 60 млрд доларів.
Перед поїздкою до США Кемерон також закликав інші країни НАТО прискорити роботу щодо відправки Україні зброї, термін придатності якої спливає.
Також, за його словами, країнам Заходу необхідно "натиснути" на свої міністерства фінансів, щоб вони дозволили конфіскацію російських активів на користь України будь-якими способами.
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