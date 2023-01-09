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Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та Соледаром

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Донбас, Понеділок 09 січня 2023 01:46
Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та Соледаром Фото: Сирський побував під Бахмутом та Соледаром (facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада)
Автор: Артур Родивилов

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях захисників під Бахмутом і Соледаром, де обговорив з військовими зміцнення позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 10-ї гірничо-штурмової бригади.

Військові опублікували фото із Сирським, який роздав нагороди.

"Командувач Сухопутними військами відвідав нас із цінними подарунками. Заохотив низку військовослужбовців за зразкове виконання їхніх обов'язків. Це не перші та далеко не останні нагороджені хлопці, попереду ще багато нагороджень. Пам'ятаємо про кожне", – йдеться у повідомленні.

Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та СоледаромСирський знайомився з оперативною ситуацією / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Крім того, представник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сирський ознайомився з поточною оперативною ситуацією на цих напрямках, оцінив ситуацію на найбільш напружених ділянках фронту, обговорив із командирами заходи, необхідні для зміцнення нашої оборони.

Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та СоледаромГенерал нагородив військових на передовій / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Серед нагороджених - бойовий медик Дар'я, яка щодня рятує життя українських бійців та цивільних місцевих жителів на найгарячішому напрямі фронту - у Соледарі.

Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та СоледаромСеред нагороджених була медик Дарія / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Раніше про візит позицій ЗСУ під Бахмутом та Соледаром генерала Олександра Сирського повідомив президент України Володимир Зеленський.

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