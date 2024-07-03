Обговорили посилення ППО і не тільки. Делегація на чолі з Єрмаком зустрілась із Салліваном

"Разом з віце-премʼєр-міністеркою з питань европейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром енергетики Германом Галущенком провели раунд консультацій із американською делегацією на чолі з радником із питань національної безпеки Президента США Джейком Салліваном", - зазначив Єрмак.

За його словами, у ході зустрічі підбили підсумки першого Саміту миру та узгодили кроки на найближчі тижні й місяці для конкретної реалізації його результатів та підготовки до другого Саміту миру.

"Також обговорили практичні кроки щодо реалізації положень двосторонньої безпекової угоди, підписаної Президентами України та США під час саміту Групи семи, приділили увагу євроатлантичній інтеграції, оборонній підтримці та енергетичній безпеці", - додав він.

Ольга Стефанішина окреслила головні очікування України від результатів Саміту НАТО у Вашингтоні та наголосила на важливості рішень, які сприятимуть розбудові оборонних спроможностей.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що нам потрібне посилення та збільшення кількості батарей ППО, ракети до них. Обговорили майбутні поставки засобів ППО в Україну.

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував присутніх про наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі та потреби України в цій сфері. Окрему увагу приділили підтримці енергетичної безпеки України з боку США.