Обговорили допомогу у відбудові Києва: Кличко зустрівся з мером Парижа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Віталій Кличко подякував пані меру за допомогу під час війни.

"Ви вже вп’яте за час повномасштабної війни відвідуєте Київ. Захоплююсь вашою сміливістю і дякую за таку підтримку і дружбу. Ми пам’ятаємо, що ваш перший візит відбувся у квітні 2022 року. Тоді наші міста підписали Угоду про дружбу і співробітництво. Важливим свідченням партнерства з боку Парижа стала знакова подія 2022 року, коли міська рада французької столиці одностайно проголосувала за надання Києву статусу почесного громадянства. Цією відзнакою, яку вперше присудили Києву, Париж підтвердив справжню дружбу зі столицею держави, яка виборює свою свободу", – зазначив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що минулого року в День незалежності України в центрі Парижа вони разом з Анн Ідальго відкрили Київський сквер як символ підтримки французьким народом боротьби українців за свободу та європейські цінності.

"Під час недавнього візиту до української столиці, у березні цього року, вручив пані Ідальго відзнаку Київського міського голови – нагрудний знак "За сприяння обороні Києва". Адже від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори та інше обладнання, яке є вкрай необхідним. Щоб ми могли забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури енергією під час відключень світла. Бо нам потрібно пережити складну зиму – втримати господарство мегаполіса, надавати сервіси мешканцям, забезпечувати життєдіяльність міста", – сказав Кличко.

Мер української столиці також подякував Анн Ідальго за готовність допомагати у відбудові Києва.

"Впевнений, що Київ та Париж і надалі продовжать ефективну співпрацю та реалізовуватимуть спільні взаємовигідні проєкти в різних сферах. Нам також треба буде відбудовувати Україну. І я вдячний за готовність Парижа допомагати у цьому!", – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Віталій Кличко зустрівся з мером Вільнюса Валдасом Бенкунскасом. Обговорили співпрацю в економічній та культурній сферах, а також участь Вільнюса у відбудові українських міст і селищ.