Обезвредили "террористов" и освободили "заложников": СБУ провела учения на Закарпатье

Служба безопасности Украины в Закарпатской области провела тактико-специальные учения на базе аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что по легенде, "террористы" захватили вертолет в аэропорту, забаррикадировалась в нем и захватили заложников.

"Террористы" требовали бронированный "инкассаторский" автомобиль с миллионом долларов США наличными и шесть бронежилетов. Также они настаивали на официальном заявлении главы Закарпатской ОГА о признании операции Объединенных сил "гражданской войной", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой обезвредили "террористов" и освободили "заложников".

Как сообщили силовики, в учениях приняли участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.