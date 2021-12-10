Объездную дорогу Золотоноши впервые за ее историю осветили

На объездной дороге города Золотоноша Черкасской области установили современное освещение на трех кольцевых развязках и на перекрестке возле Красногорского монастыря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской области.

Объездная Золотоноша является частью дороги государственного значения Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь". Накануне там завершились ремонтные работы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Суточный трафик здесь достигает 10 тыс. автомобилей. Освещение на объездной установлено впервые", - отметили в областной администрации.

Как отмечается, установлено 110 новых опор наружного освещения, имеющих энергосберегающие светильники на светодиодах, длительный срок службы и регулятор яркости света, а также устойчивые к перепадам температур. Они обеспечивают необходимую яркость, но не ослепляют водителей и не мешают движению транспорта.

В темное время суток правильное освещение дорог гарантирует безопасное передвижение автотранспорта и людей.

Всего за два года в Черкасской области впервые за времена независимости отремонтировали более 40 км трассы Н-08: устроили обход Золотоноши, расширили дорожное покрытие, устроили дополнительные полосы, провели капитальный ремонт моста через реку Супой и реконструировали путепровод через железнодорожную дорогу.

"Таким образом, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев по левому берегу в Черкасской области. Продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - говорится в сообщении ОГА.