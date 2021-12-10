ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Объездную дорогу Золотоноши впервые за ее историю осветили

Новина українською →
Черкассы, Пятница 10 декабря 2021 16:56
Объездную дорогу Золотоноши впервые за ее историю осветили Фото: объездную дорогу Золотоноши впервые осветили (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На объездной дороге города Золотоноша Черкасской области установили современное освещение на трех кольцевых развязках и на перекрестке возле Красногорского монастыря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской области.

Объездная Золотоноша является частью дороги государственного значения Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь". Накануне там завершились ремонтные работы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Суточный трафик здесь достигает 10 тыс. автомобилей. Освещение на объездной установлено впервые", - отметили в областной администрации.

Как отмечается, установлено 110 новых опор наружного освещения, имеющих энергосберегающие светильники на светодиодах, длительный срок службы и регулятор яркости света, а также устойчивые к перепадам температур. Они обеспечивают необходимую яркость, но не ослепляют водителей и не мешают движению транспорта.

В темное время суток правильное освещение дорог гарантирует безопасное передвижение автотранспорта и людей.

Всего за два года в Черкасской области впервые за времена независимости отремонтировали более 40 км трассы Н-08: устроили обход Золотоноши, расширили дорожное покрытие, устроили дополнительные полосы, провели капитальный ремонт моста через реку Супой и реконструировали путепровод через железнодорожную дорогу.

"Таким образом, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев по левому берегу в Черкасской области. Продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - говорится в сообщении ОГА.

Планами реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрено до конца 2024 года сделать в Украине 24 тысяч километров дорог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет