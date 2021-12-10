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Об'їзну дорогу Золотоноші вперше за її історію освітили

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Черкаси, П'ятниця 10 грудня 2021 16:56
Об'їзну дорогу Золотоноші вперше за її історію освітили Фото: об'їзну дорогу Золотоноші вперше освітили (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На об’їзній дорозі міста Золотоноша Черкаської області встановили сучасне освітлення на трьох кільцевих розв’язках та на перехресті біля Красногірського монастиря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської області.

Об’їзна Золотоноші є частиною дороги державного значення Н-08 "Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь". Напередодні там завершилися ремонтні роботи у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Добовий трафік тут досягає 10 тис. автівок. Освітлення на об’їзній встановлено вперше", - зазначили в обласній адміністрації.

Як зазначається, встановлено 110 нових опор зовнішнього освітлення, які мають енергоощадні світильники на світлодіодах, тривалий термін служби та регулятор яскравості світла, а також стійкі до перепадів температур. Вони забезпечують необхідну яскравість, але не засліплюють водіїв і не заважають руху транспорту.

У темну пору доби правильне освітлення доріг гарантує безпечне пересування автотранспорту і людей̆.

Загалом за два роки на Черкащині вперше за часів незалежності відремонтували понад 40 км траси Н-08: влаштували обхід Золотоноші, розширили дорожнє покриття, влаштували додаткові смуги, провели капітальний ремонт мосту через річку Супій та реконструювали шляхопровід через залізничну колію.

"Таким чином, повністю завершено капітальний ремонт автошляху з Черкас до Києва лівим берегом у Черкаській області. Тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину", - йдеться у повідомленні ОДА.

Планами реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" передбачено до кінця 2024 року зробити в Україні 24 тис. кілометри доріг.

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