Об'їзну дорогу Золотоноші вперше за її історію освітили
На об’їзній дорозі міста Золотоноша Черкаської області встановили сучасне освітлення на трьох кільцевих розв’язках та на перехресті біля Красногірського монастиря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської області.
Об’їзна Золотоноші є частиною дороги державного значення Н-08 "Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь". Напередодні там завершилися ремонтні роботи у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
"Добовий трафік тут досягає 10 тис. автівок. Освітлення на об’їзній встановлено вперше", - зазначили в обласній адміністрації.
Як зазначається, встановлено 110 нових опор зовнішнього освітлення, які мають енергоощадні світильники на світлодіодах, тривалий термін служби та регулятор яскравості світла, а також стійкі до перепадів температур. Вони забезпечують необхідну яскравість, але не засліплюють водіїв і не заважають руху транспорту.
У темну пору доби правильне освітлення доріг гарантує безпечне пересування автотранспорту і людей̆.
Загалом за два роки на Черкащині вперше за часів незалежності відремонтували понад 40 км траси Н-08: влаштували обхід Золотоноші, розширили дорожнє покриття, влаштували додаткові смуги, провели капітальний ремонт мосту через річку Супій та реконструювали шляхопровід через залізничну колію.
"Таким чином, повністю завершено капітальний ремонт автошляху з Черкас до Києва лівим берегом у Черкаській області. Тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину", - йдеться у повідомленні ОДА.
Планами реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" передбачено до кінця 2024 року зробити в Україні 24 тис. кілометри доріг.