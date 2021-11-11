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Обеспечили третий срок. В Китае приняли резолюцию, укрепляющую власть Си Цзиньпина

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Пекин, Четверг 11 ноября 2021 17:14
Обеспечили третий срок. В Китае приняли резолюцию, укрепляющую власть Си Цзиньпина Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (flickr.com ennler)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральный комитет Коммунистической партии Китая утвердил резолюцию, повышающую статус Си Цзиньпина. Документ ставит его в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, а также обеспечивает возможность третьего срока на посту китайского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, резолюция о "достижениях и историческом опыте" партии с момента ее основания 100 лет назад была принята после 14-дневного закрытого заседания. В нем участвовало более 300 высших руководителей Центрального комитета КПК.

Резолюция закрепляет роль Си Цзиньпина в истории Китая и приравнивает по значению к предыдущим лидерам страны - Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину.

По мнению экспертов, главной целью принятия этой резолюции стало укрепление власти Си Цзиньпина в преддверии ХХ съезда КПК, на котором его могут переизбрать на третий срок.

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Китай Си Цзиньпинь
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