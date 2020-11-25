Обещают компенсацию за карантин: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

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В Украине начала действовать новая мошенническая схема. По ней злоумышленники предлагают вымышленные онлайн-компенсации украинцам, для получения которых просят уплатить небольшую комиссию.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, мошенники предлагают якобы компенсации, к примеру, на оплату коммунальных услуг, медуслуг или выплаты в связи с заражением коронавирусом. Такая схема работает по следующему принципу:

потенциальная жертва получает смс-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис;

на экране появляется информация, что пользователю назначена "кругленькая" сумма компенсации, например 50 тысяч гривен;

чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию - 100-200 гривен.

Также мошенники могут попросить уплатить средства для формирования счета, верификацию и другие фальшивые услуги.

"Получив подобное сообщение, лучше проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства - обращайтесь к профильной государственного учреждения по вашему месту жительства", - отметили в НБУ.

В случае попадания на "крючок" мошенника рекомендуют обращаться в киберполицию - по телефону 0800505170 или по онлайн-ссылке. Также можно обратиться на горячую линию НБУ - 0800505240.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский анонсировал украинским предпринимателям выплаты и налоговую амнистию из-за карантина.

Также сообщалось, что в Украине за время карантина безработным выплатили 14 млрд гривен компенсаций.