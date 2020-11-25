Обіцяють компенсацію за карантин: українців попередили про нову схему шахраїв

В Україні почала діяти нова шахрайська схема. За нею зловмисники пропонують вигадані онлайн-компенсації українцям, для отримання яких просять сплатити невелику комісію.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Так, шахраї пропонують нібито компенсації, наприклад, на оплату комунальних послуг, медпослуг або виплати у зв'язку із зараженням коронавірусів. Така схема працює за наступним принципом:
Також шахраї можуть попросити сплатити кошти для формування рахунку, верифікацію і інші фальшиві послуги.
"Отримавши подібне повідомлення, краще перевірити інформацію через надійні джерела. З питань компенсації від держави - звертайтеся до профільної державної установи на вашу місцем проживання", - відзначили в НБУ.
У разі потрапляння на "гачок" шахрая рекомендують звертатися в кіберполіції - за телефоном 0800505170 або по онлайн-посиланню. Також можна звернутися на гарячу лінію НБУ - 0800505240.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський анонсував українським підприємцям виплати і податкову амністію через карантин.
Також повідомлялося, що в Україні за час карантину безробітним виплатили 14 млрд гривень компенсацій.